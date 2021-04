A FONDO | Certificado de vacunación Covid de Galicia: ¿para qué sirve? ¿Cómo lo consigo? ¿Puedo salir del país?

Eso sí, hasta el momento el certificado tan solo posee un carácter informativo y no es vinculante para decidir quién puede moverse y quién no. Por lo que, por el momento, los poseedores del mismo deberán, al igual que el resto de la población, acatar las prohibiciones y cumplir la normativa impuesta sobre los viajes tanto dentro de España como al extranjero.

