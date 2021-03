a favor y en contra de la liberación de las patentes

En su opinión, “las plataformas que instan a que las licencias para los tratamientos y vacunas covid-19 se otorguen de manera no exclusiva a nivel mundial y promuevan un modelo único para todos, no tienen en cuenta las circunstancias específicas de cada situación, cada producto y cada país” y apuestan por que cualquier herramienta de acceso a las vacunas covid-19, incluidos los mecanismos de concesión de licencias de patentes, permitan “soluciones personalizadas a los problemas del mundo real que puedan surgir”.

Además de la OMS, otros organismos como la alianza People’s Vaccine —grupo de organizaciones que incluye a Oxfam, Frontline AIDS, ONUSIDA, Global Justice Now, Yunus Center y Salud por Derecho- la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), South Centre, Unitaid y Third World Network apoyan la exención de las patentes de las vacunas de la covid-19.

