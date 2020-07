A Ekaterina de Herrera la amenazan con demanda por  su novela de amor

La rusa más famosa de Panamá, Ekaterina de Herrera, agarró su Instagram para hacer público que está siendo amenazada y chantajeada con una demanda, por una mujer de su misma nacionalidad. ¿Cómo así?

Resulta que su novela de amor, esa que escribe en su red social, le está sacando roncha a algunos allá en su país. Y es que la “panarusa” explicó en un video en Instagram: “recibí un comentario abajo de mi novela, capítulo 5, de una mujer rusa. Me está escribiendo que yo no puedo hablar sobre familia de realeza española en mi página y si yo voy a continuar escribiendo mi historia, mi novela, ella va a abrir caso con sus abogados y ponerme caso en corte. Ella me hace chantaje, me hace ‘bullying’, me está escribiendo en mis mensajes privados si yo no voy a parar de hablar sobre de esta familia de mi exesposo, ella me va a hacer problemas”. dijo.

Es más, por allí mismo aclaró que sus seguidores rusos la apoyaron y le respondieron a esta usuaria que ella no tiene ningún derecho de amenazarla porque nunca ha mencionado nombres.

Para los que no saben, Ekaterina estuvo casada con Álvaro de Marichalar, hermano de Jaime de Marichalar, exesposo de la Infanta Elena, hija del rey Juan Carlos de España. ¡Ujum!