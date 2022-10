A dos días de que venza el plazo para comprar Twitter, Elon Musk publicó un curioso video en su cuenta de la red social

Twitter, a pesar de la insistencia de Musk y para guardarse las espaldas ante posibles nuevas sorpresas, optó por no retirar la demanda hasta que la compra se hiciese efectiva y, si ello no ocurre, buscará que el tribunal obligue al multimillonario a cumplir con lo pactado.

En ese contexto, el magnate publicó un video en su cuenta en la red social en el que se lo ve ingresando a la sede principal de la empresa en Nueva York cargando un lavamanos. Musk acompañó el video con un breve texto: “Entering Twitter HQ – let that sink in!” , un juego de palabras que mezcla una expresión, “sink in” (que se puede traducir como asimilar una idea) con la definición literal de “sink” , que es lavamanos o lavadero.

You May Also Like