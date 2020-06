A Doralis Mela no le aterra el COVID-19 sino los irresponsables

Oyeee, Doralis Mela no quiere excusa de nadie, y ahora que regresó a trabajar en A lo Panameño, en lo que respecta a su nueva normalidad, le exige a todo el que tenga al lado que use su mascarilla, y si no tiene, hasta ella misma le da una. ¡No quiere cuento!

Y es que el regreso a la grabaciones del programa la tiene muy contenta, porque ya sus ahorritos no le estaban rindiendo, pero eso no quiere decir que no sintió miedo de volver al ruedo, pues a “La Tepesita” no le aterra tanto el COVID-19 como la gente irresponsable, esa que no cuida su vida y menos la de los demás.

“Ya cuando íbamos a empezar las grabaciones yo sí tenía un poco de miedo porque yo fui de las que no salí de casa; yo todo lo pedía, la comida, el super; yo estuve más de tres meses en casa. Cuando me dijeron que íbamos a empezar a grabar, por un lado me puse feliz, porque ya necesitaba producir porque ya los ahorros se estaban acabando, eso no aguanta mucho; pero sí estaba asustada, ya no, pues en el trabajo tienen un lineamiento muy estricto de protección”, dijo.

¿Y eso de andar en el campo, trepando árboles y haciendo las costumbres de allá donde uno es difícil con mascarilla? Pues para ella no ha sido nada difícil. Hasta el momento no ha tenido crisis ni se ha sentido asfixiada, ni con alergias ni nada al respecto, sobre todo porque se había mentalizado y por las ganas que tiene de trabajar y de cuidarse ella misma así como a los demás.

Hasta les llama la atención

“Yo he optado por exigir que la persona que esté al lado mío tenga su mascarilla; yo no puedo llegar a un lugar y ver a una persona sin mascarilla, voy y le llamo la atención, ¿por qué? porque yo me he cuidado todo este tiempo y yo quiero que así como yo me cuido y cuido a los demás, lo hagan ellos”, dijo.

Para ella, cuidarse del coronavirus no depende del gobierno ni de ninguna campaña de salud, sino de cada uno. “A mí no me aterra el COVID-19 sino la gente irresponsable, poco importa, eso es lo que a mí me aterra”, destacó.

¡Ah!, y para que sepan, siempre lleva mascarillas extra en su bolsita, por si a alguien que tiene al lado le falta, ella se la brinda.