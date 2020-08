¿A dónde iría Messi si deja el Barcelona? Así las opciones del argentino

Un rumor que corre hace mucho tiempo, pero de momento no se conoce como una posibilidad del argentino. Varios medios han filtrado que Messi terminaría su carrera con Newell ‘s Old Boys , sin embargo, solo se daría después que Lio tenga un paso por la MLS .

Pero tiene más cosas buenas que malas y entre ellas está que PSG no tiene mucha competencia en la Ligue 1 y, a pesar de haber llegado a la final de la Champions League, no suelen ser el equipo favorito de la temporada.

You May Also Like