A cuatro de cada diez españoles les preocupa más el envejecimiento de la piel que padecer un melanoma

Olvidarse, creer que no es necesario… La razón por la que las que las personas se preocupan por ponerse protección solar está en el envejecimiento de la piel, no en el riesgo de sufrir un melanoma. De hecho, esto es lo que afirman 4 de cada 10 personas según el estudio . Algo que tiene que cambiar lo más rápido posible, ya que el riesgo de sufrir cáncer de piel sigue siendo alto.

Un 95% de las personas que se encuentran entre 45 y 54 años utilizan protección solar responsablemente. No obstante, el estudio ha descubierto que el uso de la protección se suele asociar a la playa y al verano . Por lo tanto, aumenta en vacaciones, hasta un 88% en la población general. No obstante, en el día a día todavía hay pocas personas que hagan uso de la protección.

También, el estudio reveló que un 44% de los españoles se aplican protección solar, pero solo cuando el día está soleado o hace calor , lo que es un error. A pesar de que el día esté nublado o haga más frío, los rayos del sol siguen estando ahí. Muchas personas sufren quemaduras en días nublados, por lo que es importante no guiarse por el sol para aplicarse o no protección solar.

