¿A cuál equipo le conviene más la suspensión del decisivo Juego 5 de la SDLA?

Si los Guardianes deciden irse con Shane Bieber con tres días de descanso, en vez de Aaron Civale—quien no lanza desde el 5 de octubre y no ha hecho pitcheo alguno en su vida en postemporada—podrían verse en una buena posición de tratar de navegar nueve entradas con Bieber, Stephan, Karinchak y Clase. Y claro, Civale y otros relevistas podrían ayudar también.

