A Conor McGregor le sobran opciones una vez que termine su sanción médica de seis meses

Conor McGregor ha recibido una sanción médica de seis meses tras el combate en el que Dustin Poirier le derrotó por KO técnico y le dañó seriamente una de sus piernas con severos low kicks. Tanto que el irlandés tuvo que abandonar el pabellón donde se celebró el UFC 257 con muletas y cojeando. Motivos más que suficientes como para que, después de los pertinentes reconocimientos médicos, se le obligase a estar un tiempo apartado de la acción.

“Me destrozó por completo la pierna”, se le ve decir a McGregor en una imagen en la que camina a duras penas camino del vestuario. ‘The Notorious’ tendrá que estar sin pelear hasta el mes de julio, aunque podría hacerlo antes si un médico da el visto bueno a su tibia. Aun así, Conor deberá cumplir al menos los 30 días sin contacto por el nocaut técnico recibido.

Una vez sano, a Conor McGregor no le faltan pretendientes, y él está encantado. “Ahora tengo que volver. No me puedo quedar con esta sensación”, declaró tras su último combate. La posible revancha contra Dustin Poirier es la opción con más peso, aunque no descarta cerrar al trilogía con Nate Diaz. Al igual que contra ‘The Diamond’, con el pequeño de los hermanos Diaz se ha enfrentado en dos ocasiones con una victoria por peleador.

“Está presionando a todo el mundo para que se produzca la revancha [contra Dustin Poirier]. Nos encantaría esa revancha. No creo que Dustin se oponga a ello. Si pudiésemos tener la revancha antes de verano, sería increíble. Si no sucediese, realmente no sé, pero creo que se pasaría al boxeo”, explicó John Kavanah, entrenador de Conor McGregor, en el programa del reputado periodista de artes marciales mixtas Ariel Helwani.

En el mismo show, el excampeón Daniel Cormier también dio su opinión, sin descartar esa revancha de la que hablan desde el equipo de Conor McGregor. “Si yo fuese Dustin Poirier, y sólo me interesase hacer el mayor dinero posible, pelearía con Conor o Nate [Diaz]… Las dos estrellas más importantes de la división”.

También se baraja la posibilidad de un segundo combate contra Khabib Nurmagomedov, pero ‘The Eagle’ no tiene demasiado interés en volver a enfrentar a McGregor después del auténtico correctivo al que le sometió la vez anterior que se vieron las caras. Por este motivo se han puesto sobre la mesa otros nombres como los de Charles Oliveira, Justin Gaethje o el recién llegado a la UFC Michael Chandler.

En el caso de que no se pueda cerrar un combate de MMA en la UFC, el plan b de Conor McGregor pasa por el boxeo y enfrentarse a un Manny Pacquiao que ya ha mostrado interés en subirse al ring para intercambiar guantes con el irlandés. Todo esto, eso sí, pendientes de los resultados médicos.