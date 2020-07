A Carolina Brid nada le impedirá ponerse su ‘bikini’

Carolina Brid ha pasado por varios tipos de relaciones sentimentales que la han convertido en una mujer con amor propio, que ama su cuerpo y que además la han llevado a confirmar que Panamá es un país súper machista. ¡Así como lo lee!

La exmiss quien es “feminista desde la línea conservadora” dejó claro que ya no permitirá que los estereotipos, ni la sociedad, ni los estándares de belleza, le impidan disfrutar, amar la vida y ponerse su bikini.

Y es que no es un secreto que miles de mujeres se ven presionadas a tener las medidas “perfectas”, por lo que recurren al quirófano para conseguirlas, de eso está muy consciente la también presentadora, quien ha vivido en carne propia esas críticas.

Pero, ahora ella es una mujer diferente. Eso sí, esa evolución no llegó de la noche a la mañana, pasó por diferentes experiencias que le enseñaron que con lo único que vivirá, y que se llevará en su muerte, es su cuerpo, por eso decidió amarlo y cuidarlo, pero sobre todo, a aceptarlo como es, “porque es el lugar donde voy a vivir toda mi vida terrenal”. ¡Oh, sí!

Experiencias en el amor

Carolina contó que pasó por el novio que siempre estuvo inconforme con su cuerpo y por el que la hizo sentirse la mujer más hermosa, pero que al paso del tiempo empezó a cambiarle hasta la forma de vestir.

“Recuerdo que por muchos años tuve un #Novio1 que se quejaba siempre de mi contextura delgada. Me decía que él quería una mujer más pocotona… Éramos dos chiquillos, pero vaya que afectaba tanto mi autoestima lo que él decía, después de todo era mi novio. Pasó el tiempo, terminamos (Gracias a Dios) y luego tuve el #Novio2 el cual yo le parecía la mujer más hermosa y perfecta del mundo, increíble como todo cambió, me ayudó a florecer, era el hombre de mis sueños, pero entonces al parecer sus “conocidos” se compartían mis fotos de modelaje de miss Panamá y eso le incomodaba. Me pedía que me cubriera, que usara ropa más holgada, que por favor no posteara fotos que enseñaran tanto, que eso no se veía bien en una dama. Y bueno yo por querer complacerlo, rechacé muchas veces campañas de verano , pasarelas etc. Pasó el tiempo, terminamos. Y ¿adivinen? Quedé sola con lo único que me va acompañar hasta el día de mi muerte: Mi cuerpo”, dijo.

Después de esas relaciones, está a la expectativa. “Vamos a ver con qué nos viene el #Novio3, pero de lo que sí estoy segura es que se ha encontrado con una mujer que tiene amor propio”. ¡Tomen ejemplo”