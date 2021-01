A Carmen Jaramillo un jurado le dijo que no podía ser influencia para niñas

Carmen Jaramillo estuvo en un conversatorio con otras aspirantes a la corona de Miss Universo y ahí contó que una jurado periodista, que admiraba, marcó su vida de alguna forma, pues durante la entrevista de un certamen pasado, le dijo que no podía liderar ni ser influencia para niñas porque a su edad no había terminado una carrera universitaria ni hablaba idiomas con fluidez. ¡Así como lo lee!

La representante panameña aseguró que le contestó que para ella una mujer líder trabaja desde sus oportunidades y que una mujer empoderada, líder, sí es aquella que puede tener muchos títulos, pero no se puede excluir a aquellas que trabajan día a día por sus sueños, como sus abuelitas que lideraron una familia completa, totalmente solas, como muchas mujeres. “Ella representaba una inspiración para mí, era periodista y yo actualmente estoy terminando mi carrera de periodismo, pero me afirmó que mi significado de liderazgo no estaba desorientado, al contrario, descubrí que la sociedad tiene implementado ciertos patrones, que son prácticamente obligatorios a cumplir, ella quizás no sabía que yo no estaba en la universidad en el tiempo que la sociedad indica, porque estaba trabajando de tiempo completo para poder sustentar las necesidades de mi familia. Estaba dejando al lado una meta personal para poder liderar el bienestar de mi familia”, dijo.

Toda mujer va a su tiempo, toda mujer va a su ritmo y eso no nos hace menos líderes ni menos empoderadas, para mí es muy importante dejar claro eso, porque ahora yo con mucho sacrificio estoy terminando mi carrera.