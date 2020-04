A Akim le tiraron la D.I.J por ‘show’ virtual

Aunque intentamos averiguar si el artista fue o no multado, no recibimos respuesta.

La gente empezó a darle palo a Akim por el tema del licor por haber Ley Seca en Panamá. “Supuestamente estamos en ley seca, él como un artista debe dar el ejemplo, no se debe pasar por alto”, “la gente no entiende que se tiene que quedar en su casa, quieren hacer un en vivo con 10 manzanillos al ladooo…….”, dijeron.

Él no se quedó callado y subió a sus historias de Whatsapp: “¿Cuál es la rabia?, ¿cuál es el rencor? Mili me tiraron a la D.I.J.”, contó.

