A Adán Cáceres le decomisaron un informe sobre Domínguez Brito, otro del Congreso PLD y grabaciones a Juan T.H. y Domingo Páez

“…se constituyeron en una organización criminal que realizó cientos de operaciones ilícitas en el periodo comprendido entre agosto del 2012 a agosto del 2020 y que incluso en la actualizada sigue haciendo operaciones en instituciones del Estado a través, de la colocación estratégica de personas que pertenecen a la red que le responden no solo en acciones de distracción y no menos graves, maniobrando para evitar que evidencias importantes para la investigaciones que realiza el Ministerio Público lleguen a sus manos”, establece el documento depositado ante la corte.

Otro de los documentados levantados es un reporte denominado “Customer Service Information” del Bank of América, a nombre del general Juan C. Torres Robiou, director actual del Cestur, que contenía dos páginas.

You May Also Like