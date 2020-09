A 43 años de los tratados Torrijos-Carter

A 43 años de la firma de los tratados del Canal de Panamá, mejor conocidos como “Torrijos-Carter”, (ratificados mediante plebiscito el 23 de octubre de 1977) dificulto que, a estas alturas, alguien, incluso sus más acérrimos refractarios, pongan en duda las positivas repercusiones que para el país continúa teniendo aquella difícil pero necesaria e impostergable decisión; considerando el contexto que los arropó; en donde un 32% de los panameños habilitados para votar los rechazó, además de las complejas situaciones que ambos dirigentes, Torrijos y Carter tuvieron que sortear. En el caso de Omar, a mi juicio, con visión de estadista y valor hizo lo que tenía que hacerse.

A 20 años de recuperado nuestro principal activo económico, el país se encuentra nuevamente ante un intricado escenario. ¿Qué hacer para revertir los efectos y repercusiones de la denominada “guerra contra el covid-19”? Así pues, hoy, al igual que ayer, el hombre que ejerce el liderazgo de la nación tiene la enorme responsabilidad de enrumbar el camino del país, con el agravante de que sus decisiones tendrán efecto sobre generaciones, incluso más allá de este siglo XXI. La esperanza siempre ha sido un factor en el ánimo del panameño con miras a mejorar su futuro. Algunos la buscan en los juegos de azar, otros como yo en perspectivas más tangibles y menos propensas a factor suerte.

Cuando de niño nos inculcaban aquella canción infantil, la de los “elefantes que en una telaraña se balanceaban y hasta el infinito se sumaban”, no se me ocurrió pensar en la fragilidad de la telaraña y su capacidad de aguante, pues el propósito primario no era otro que aprender a contar cantando. De haberlo hecho seguramente hubiera expresado la obvia insostenibilidad del proyecto en el tiempo; paradoja resultante de la obtención de un propósito inmediato, aun a costa del evidente menoscabo de la base estructural del proyecto. En esta parábola; “El Estado” enfrenta la paradoja de actuar con una visión cortoplacista y limitada, en función de la inmediatez por sobre la responsabilidad del mañana, chuteando en el horizonte decisiones resumidas en el adagio: “pan para hoy, hambre para mañana”, en donde el pan será presente cortoplacista, y el hambre futuro indudable; de no actuar con valentía.

“La crisis actual no tiene precedentes. No estamos viviendo las consecuencias de una invasión como la del año 1989; un colapso del mercado producto del pinchazo de una burbuja como en el 2000, ni una crisis de deuda, como en el 2008. Las circunstancias son diferentes. Para invertir en este entorno debemos repensar las fórmulas que funcionaron en el pasado y adaptarlas a la nueva realidad; solo así podremos sobrevivir, primero, y rentabilizar, después”.

En la Edad Media, los mapas de navegación hacia inexplorados confines incluían la frase terra ignota, acompañada de la figura de un dragón como advertencia al adentrarse en lo desconocido. Esa es la sensación que tienen los inversores mundiales cuando analizan las implicaciones post Covid-19. Ante este desolador panorama, ¿qué hacer?

Pues bien, necesitamos un sector privado que se emocione y se ponga la camiseta Panamá; desburocratizando y liberalizando drásticamente la economía; disminuyendo impuestos de importación a cero para todo excepto productos agrícolas; potenciar al máximo la ley de descentralización; reformar el código de trabajo, disminuir el tamaño del gobierno, en fin, poner a todo el mundo a trabajar. Alejarse del populismo y de los populistas es factor esencial.

Finalmente parafraseando al líder de la revolución octubrina de 1968; los que verdaderamente amamos este terruño “no queremos entrar en la planilla del Estado; queremos entrar en la historia, haciendo como Omar; lo necesario”.

El autor es miembro de la Fundación Libertad