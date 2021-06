A 195 años del Congreso de Panamá

Una de las principales cuestiones que no dotó de continuidad a la liga americana fue la controversia generada por la figura de Simón Bolívar que trajo consigo la no participación de las Provincias Unidas de Río de la Plata y de Chile, debido a reservas de los propios San Martín y O’Higgins. No obstante, tal y como lo resalta Justo Arosemena, el Congreso de Panamá fue la primera ocasión en la que se reunieron varios Estados que apenas acababan de salirse del coloniaje y que buscaban sostenerse mediante su común independencia.

