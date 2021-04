98,274 personas quedan sin referencias de crédito en APC

Mientras tanto, los nuevos préstamos que se están concediendo en el sistema bancario reflejan la debilidad de la economía en un entorno de pandemia, especialmente al compararse con los dos primeros meses de 2020, cuando no se había confirmado ningún caso de la enfermedad en el país y no había restricciones de movilidad ni de actividades económicas.

De esta forma se podrá apreciar que una persona que en algún momento dejó de pagar, ahora está cumpliendo con la obligación. “Es favorable para el consumidor, porque no es lo mismo alguien que nunca pagó a alguien que por alguna razón tuvo un problema y no pudo pagar, pero ahora se está poniendo al día”, dijo la ejecutiva.

