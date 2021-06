95,391 préstamos de viviendas siguen bajo medidas de alivio

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, dijo que en los préstamos de consumo en general, y especialmente de vivienda, “está la parte más sensitiva y se requiere un llamado más impetuoso para las familias que aún no han ido a sus bancos a reestructurar sus préstamos”, ya que todavía hay un número importante de familias que están en una situación que genera incertidumbre. “Explique su situación y verá cómo hay una solución, aún para las personas que no han podido recuperar sus ingresos”, sostuvo Berguido.

