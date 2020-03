90 comercios incumplen con control de precios

La disposición regulatoria sobre las mascarillas desechables, productos antibacteriales y antimicrobiales, geles alcoholados, alcohol para uso externo y victamina C, entre otros se generó por la distorsión que había en el mercado en torno a estos artículos empleados para mitigar el contagio del coronavirus. Se desconoce cuales son los locales con más incidencias, entre farmacias, supermercados o abarroterías, por ejemplo. La Acodeco no dio estos detalles.

You May Also Like