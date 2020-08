90 años del Oráculo de Omaha

Warren Buffett, considerado el mejor inversionista de todos los tiempos, celebró sus 90 años este 30 de agosto. No nos debe extrañar que mostrara interés por los negocios desde temprana edad. Esto resultó natural, ya que su padre, también su ídolo y mejor amigo, era corredor de valores. A sus 10 años, Buffett ya se había leído todos los libros de finanzas que encontró en la Biblioteca Pública de Omaha. También emprendía repartiendo periódicos, vendiendo Coca-Cola, etc.

