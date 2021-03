9 frases clave de la primera conferencia de prensa

“Incremento de migrantes pasa todos los años” 7:14

(CNN) — En su primera conferencia de prensa oficial desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden pasó este jueves más de una hora respondiendo preguntas de los periodistas sobre temas que fueron desde la inmigración a la vacunación contra el covid-19.

Dos de los temas sobre los que la prensa y Biden no ahondaron fueron las variantes de coronavirus y el control de armas, que cobró más importancia en las últimas dos semanas tras los tiroteos masivos en Atlanta y Boulder, Colorado.

Estas son algunas de las frases más importantes sobre los temas que Biden sí discutió:

La postura de Biden sobre inmigración

Biden afirmó que el aumento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos tiene precedentes. «La verdad del asunto es que nada ha cambiado … A medida que mucha gente vino, hubo un 28% de aumento en los niños en la frontera en mi administración, 31% en el último año en 2019 antes de la pandemia en la administración Trump. Sucede cada año», dijo. Biden explicó que quiere reconstruir el sistema de inmigración y que Estados Unidos está enviando de vuelta a la «gran mayoría» de familias que llegan a la frontera.

Menores no acompañados en la frontera

«La idea de que voy a decir, cosa que nunca haría, que si un niño no acompañado termina en la frontera vamos a dejar que se muera de hambre y se quede del otro lado, tampoco lo hizo ninguna administración anterior, excepto Trump. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer», dijo Biden.

Las condiciones de una instalación de protección de la frontera en Texas

«Vamos a sacar a 1.000 de esos niños rápidamente. Por eso conseguí que se abriera Fort Bliss. Por eso he estado trabajando desde el momento en que esto comenzó a suceder para tratar de encontrar un acceso adicional para que los niños puedan estar seguros, no solo los niños, pero en particular los niños puedan ser alojados de forma segura mientras seguimos con el resto de lo que está pasando», dijo Biden. El presidente calificó de «totalmente inaceptables» las condiciones de las instalaciones para migrantes abarrotadas como la de Donna, Texas, que alberga a niños inmigrantes.

El objetivo de Biden sobre la vacunación contra el covid-19

Biden dijo formalmente que su Gobierno tiene un nuevo objetivo: lograr que se apliquen 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en los 100 primeros días del mandato. «Sé que es ambicioso. Es el doble de nuestro objetivo original. Pero ningún otro país del mundo se ha acercado a lo que estamos haciendo. Creo que podemos hacerlo», dijo Biden.

Reapertura de escuelas en el país

Biden citó un informe esta semana del Departamento de Educación que muestra que casi la mitad de las escuelas están abiertas, un paso hacia su objetivo de lograr que la mayoría de las escuelas estén completamente abiertas en sus primeros 100 días.

«Estamos muy cerca y creo que en los 35 días que quedan también cumpliremos esa meta», dijo.

Pagos de estímulo