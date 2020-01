Ruperto Miller y yo forjamos nuestra amistad oyendo noches enteras Radio Rebelde , trasmitida desde la Sierra Maestra de Cuba. Graduados en el Instituto Nacional, ingresamos juntos a la Universidad. Él a Arquitectura y yo a Humanidades. Pintó un excelente óleo del Che Guevara, que fue pasto de las llamas en un choque entre grupos de “la tendencia” del PRD y el Partido del Pueblo. Es una de las pocas personas que puede decir que metió una mano dentro de las fauces de un cocodrilo y no la perdió. Aunque estuvo a punto que así fuera por estar molestando al saurio que había en la pileta de la facultad de Ciencias Naturales asoleándose, y le metía y sacaba la mano hasta que el animal se la atrapó. Pudo sacarla ensangrentada y allí tiene una pulsera de cicatrices que le dejó los dientes del cocodrilo como recuerdo. Entre la acera y la calle de La Colina una vez fue atropellado y arrastrado por un auto que golpeó la bicicleta que montaba. Hospitalizado varios días en la sala 9 del Hospital Santo Tomás, la dejó apresuradamente porque necesitaban camas con urgencia para heridos que llegaban por una trifulca con estudiantes del Instituto Nacional en la Zona del Canal. Era el 9 de enero de 1964. Yo me encontraba con Vitito Ávila y otros universitarios en la entonces avenida 4 de Julio.

