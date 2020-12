79:89:99 reversiones | La Prensa Panamá

“Todavía persiste un sentimiento de vergüenza en torno a recordar cómo fue la invasión estadounidense en 1989, porque, en primer lugar, nos invadieron y no pudimos salir solos de la dictadura, mientras que, por otro lado, estábamos aliviados por el fin del régimen militar. Todavía hay gente que justifica la invasión y gente que no la justifica, lo que creó una división en la sociedad”, agregó Stanziola.

You May Also Like