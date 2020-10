750.000 en menos de 4 horas#

No obstante, durante esos tres meses no se quedaron de brazos cruzados. Necesitaban poner en marcha el proyecto y para ello requerían inversores. Pero, ¿cómo conseguirlos? Todo comenzó con un post en LinkedIn publicado en abril. “Levantamos una primera ronda de financiación en la red social, en pleno confinamiento, y conseguimos que 120 inversores nos contactasen para invertir. Así que pensamos: si lo hacemos a lo grande, en una plataforma especializada, podemos conseguir algo muy gordo. Y tuvimos la suerte de que así fue”.

Los negocios y las fronteras se cierran. Solo se puede salir a la calle para ir a trabajar, para necesidades básicas como hacer la compra, tirar la basura o pasear al perro. ¿Cómo puede despegar una start-up de transportes recién desembalada en esas circunstancias? No puede. “En marzo empezó la cuarentena y tuvimos que detener todas nuestras entregas, porque la DGT estaba cerrada. No abrieron hasta junio, así que hasta entonces no pudimos volver a matricular”, recuerda Froján.

