75 horas semanales conectados, 20 de ellas a doble pantalla

Parece que el móvil va a ser la llave para movernos en el mundo físico evitando las interacciones físicas, según pronostica Barcellos. “Vamos hacia una hibridación digital y física, las barreras off y on se diluyen. Así que veremos como los momentos de estar conectados se multiplican. Y esto genera múltiples oportunidades”.

“Los españoles han perdido ese recelo a las compras online en alguno sectores como la alimentación, que tenían un peso muy residual en este canal. Un temor que no es otra cosa que una cuestión de confianza, porque si no hemos hecho antes la compra online ha sido por querer ver y sentir el producto in situ o por preocuparnos por la calidad del producto que nos traigan. Así que el miedo al Covid ha superado el miedo a la compra online”, subraya Maira Barcellos.

