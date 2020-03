70% de los comercios incumple nuevo control

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), señala que el 70% de los comercios verificados no cumplen con la nueva regulación. De los 236 comercios visitados durante la primera semana, 166 o 70% no cumplen con el Decreto Ejecutivo N° 114 que regula la venta de artículos de aseo personal y limpieza.

