7 trucos de Gmail que no sabías que necesitabas

Este truco de Gmail es tremendamente útil . Para empezar, seguro que muchos usuarios ni siquiera sabían que se podía deshacer el envío de un mail si, una vez hecho, te das cuenta de que te has confundido, has cometido un error o, por ejemplo, era otro destinatario. El problema es que, por defecto, sólo hay cinco segundos para deshacer el entuerto. En la configuración general está la opción de aumentar este plazo de rectificación hasta los 30 segundos.

You May Also Like