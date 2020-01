7 países destruyen bombas de racimo

Los principales productores y almacenadores, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, Israel, la India y Pakistán, se han negado a adherirse a la Convención que entró en vigor en agosto, con 108 estados firmantes, aunque solo ha sido ratificada por 43. Los firmantes se obligaron a no producir, vender ni utilizar las bombas. Se cree que Estados Unidos fue el único país que las utilizó en los últimos dos años, en diciembre de 2009 en un ataque contra un supuesto campamento de entrenamiento de Al Qaida en Yemen, aunque no fue confirmado. El año pasado se limpiaron 38 kilómetros cuadrados de esta munición.

