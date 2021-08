7 mitos sobre sexo que no son ciertos

Los centímetros del pene no son determinantes para sentir más o menos placer, ya que la sensibilidad tanto en la vagina como en el ano no se encuentra en un punto muy profundo , por lo que no es relevante tener un gran tamaño.

Se trata de una creencia popular arraigada a lo largo de los años por cuestiones sociales que nada tiene que ver con la realidad. A pesar de que la testosterona puede aumentar el deseo sexual, no debemos olvidar que todos los seres humanos poseemos testosterona y estrógenos en cantidades variables, por lo que el deseo sexual no es una cuestión de géneros.

