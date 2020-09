7 equipos cumplieron con primer día de pruebas bajo protocolo de la LPF

Importante señalar que los jugadores e integrantes de los clubes profesionales que no se hayan reportado a hacerse sus pruebas, no podrán integrarse a los entrenamientos con sus clubes.

Anunciamos que las pruebas realizadas no arrojaron casos positivos para COVID-19 sin embargo, según el protocolo de vigilancia de FEPAFUT y LPF, un jugador del Alianza FC, uno del Tauro FC, y 3 de Costa del Este FC, verán retrasado el inicio de sus entrenamientos por 5 días, según indico el Dr. Paulo Barrera, director operativo de Test and Trace Company.

You May Also Like