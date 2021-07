68% de los contratos en Colón han sido reactivado

“Lo que nos permitirá que para ese mes tengamos un total del 70% de la reactivación en esta provincia”, sostuvo. Agregó la provincia maneja actividades que son estratégicas para el país, debido a que se vinculan al sector logístico, transporte y eso los lleva a seguir trabajando en diferentes programas en la provincia. Advirtió que para el gobierno es importante el programa de empleabilidad comunitaria que se realiza en la que hay cinco proyectos de infraestructura, donde existe alianza con otros ministerio como el MOP, con el fin de seguir avanzando en ese proceso de reactivación de la economía. En los próximos días deberá iniciar la captación y capacitación del personal del Barrio Norte de la ciudad de Colón que participaran del Proyecto “Recuperando Mi Barrio”. Finalmente destacó que su institución mantiene operativos permanentes de inspección diarios de negocios, para que la mano de obra extranjera no desplace la local. Según el Mitradel ya se han efectuado 13 mil inspecciones en el último año, “el hecho de que estemos en pandemia no significa que deban haber violaciones laborales, hay reglas claras y las leyes están definidas”.

You May Also Like