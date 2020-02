670 mil 792 personas pueden votar en la consulta para la playa

Hace ocho días, cuando cuando el alcalde anunció que pediría ayuda al TE para la consulta, momento en que aún no les habían planteado la propuesta, el magistrado Heriberto Araúz, presidente del organismo, se refirió al asunto: “No ha llegado a mi despacho [la propuesta del alcalde]. Cuando llegue, los magistrados nos reuniremos, analizaremos si esa petición es viable o no y si podemos colaborarle o no a la alcaldía. Tenemos que analizar de que se trata y ver de cuántas personas se está hablando. Es la capital. Es el distrito con más habitantes que tiene el país. Hay que esperar la petición y ver en concreto que es lo que solicita el señor alcalde y en qué tiempo, para ver si el Tribunal Electoral puede colaborarle en esto”, planteó.

La consulta para la obra promovida por la administración de Fábrega, a un costo de $120 millones, será a mano alzada, y el que no esté en el sitio a las 5:00 p.m. no votará. Así lo aseguró el propio alcalde en una entrevista que concedió a este medio.

