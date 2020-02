63 conductores de vehículos estatales han sido sancionados por la Contraloría

Entre las faltas recurrentes se encuentran: transitar sin el salvoconducto o con este documento sin establecer el límite de la misión o con el mismo vencido, además vehículos sin logo, transportando personas no autorizadas, con placa vencida o que no correspondían al vehículo, por pernoctación en residencia y hasta algunos conductores se arriesgaron a transitar sin licencia o con este documento vencido.

You May Also Like