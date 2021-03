62% de los panameños en moratoria no podrían pagar sus deudas

¿Podría usted pagar sus obligaciones? El 62% de los encuestados dijo que no podría pagar del todo sus deudas, un 20% que sí pagaría sus deudas, pero dejando de pagar otras. Solo un 16% respondió que sí podría pagar sus deudas o préstamos con facilidad, y un 2% dijo no saber.

La encuesta de Gallup Panamá reveló que el 58% de los panameños dijo no haberse beneficiado con la moratoria implementada por el Gobierno . Mientras que el otro 38% dijo que sí se beneficio y un 4% no respondió.

