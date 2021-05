580,742: número mágico para la constituyente

No importa quien convoque: Panamá Decide, Firmo por Panamá, Movimiento Justicia Social y otros. El fin es el mismo, pero antes, requerimos dar el primer paso y alcanzar el número mágico de 580,742 firmas. Sin ese paso, no habrá nada que hacer. Panameños, ¡a firmar por la constituyente!

Sabemos que estos son sólo algunas ideas sueltas que tendremos oportunidad de afinar y consensuar, pero no nos detengamos aquí, ya que lo primordial es obtener las difíciles 580,742 firmas, para después entrar en ese verdadero debate y en la escogencia de los constituyentes que nos representen y abanderen los trascendentales cambios requeridos. No nos enredemos en debates preliminares, el tiempo es corto, de lo contrario, seguiremos criticando, chateando y objetando las malas prácticas políticas que nos aquejan y que se agravan gobierno tras gobierno. Además, al final, tendremos la oportunidad para votar por el texto redactado.

