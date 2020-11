5 ventajas y 5 desventajas del iPhone 6

Aunque en general los analistas elogian la facilidad de agarre de los nuevos dispositivos, algunos creen que el iPhone 6 Plus es incómodo para manejar con una sóla mano, teniendo en cuenta que es un teléfono y no una tableta. Quizas los usuarios de manos pequeñas lo encuentren incómodo.

Apple no pondrá en funcionamiento el Apple Pay hasta octubre. Y aunque así lo haga, en la práctica muchos usuarios no tendrán cerca muchos puntos de venta donde puedan utilizar esta tecnología.

En modo stand by, por ejemplo, el iPhone 6 tiene las mismas 10 horas de autonomía que el iPhone 5. El iPhone 6 Plus sí se distancia más del modelo anterior.

