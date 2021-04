5 migrantes trepan el muro fronterizo entre EEUU y México frente a agentes de la Patrulla Fronteriza | Noticias Univision Inmigración

En lo que va de año fiscal 2021, 550,410 personas han cruzado y han sido detenidas en la frontera sur. El número ya es más alto que el total de arrestos de 2020 (400,651) y de 2018 (396,579). Eso a pesar de que las autoridades estadounidenses han pedido a los migrantes que no viajen a Estados Unidos, porque no serán admitidos dada la crisis que ha generado el coronavirus. Amparados en la pandemia y bajo el Título 42, casi 77% de esos migrantes han sido expulsados a ciudades de la frontera con México.

