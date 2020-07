5 cosas que no debes hacer después de terminar con tu pareja

Ten cuidado con este punto, nos suele pasar a todos, tendemos a engrandecer pequeñas cosas que no nos gustaban de nuestra ex pareja, pero si era tan malo, entonces, ¿Para qué andabas con él?

Ese “querer ser amigos”, es con la única intención de reconciliarse, así que no caigas tan bajo; si la vida quiere que se reconcilien no lo vas a tener que perseguir.

Esta ya no es tan factible porque cada pareja tiende a alejarse de las redes sociales e incluso bloquean su contenido para que no sepan que están haciendo. Lo más seguro es que te la pases stalkeando fotos viejas.

