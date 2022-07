5 cosas que hacemos mal con nuestros móviles

¿Por qué? Si se trata de una app que usamos constantemente, obligamos al móvil a que vuelva a cargarla de nuevo. En el caso de que tu smartphone cuente con la función de ‘ahorro de batería’ es recomendable que la actives para que las aplicaciones en segundo plano no gasten tanto y, así, no tengas que cerrarlas cada poco tiempo.

Cuando se nos olvida en casa un cargador o se nos pierde, muchas veces le pedimos uno a un amigo o compramos otro sin mirar si este se adapta a las exigencias de nuestro smartphone. Esta práctica no es beneficiosa para nuestro dispositivo porque, si el cargador no se adapta al teléfono, puede ser perjudicial y sobrecalentarlo.

Al hacer esto, se consumen los ciclos de carga completos del teléfono y se daña la batería más rápidamente. Está claro que la batería se va a deteriorar de todos modos, pero lo aconsejable es no dejar que se cargue o se descargue de todo el dispositivo. No obstante, los expertos aseguran que, si de vez en cuando los hacemos, tampoco pasa nada.

