5 consejos que debes saber si quieres viajar a México D.F desde Panamá

Lau Chan • 14 Mar 2020 – 03:00 AM

Viajar es una de las mejores cosas que pueden existir en el mundo y aún más si vas a un país rico en cultura gastronómica e historia, tal y como lo es, México, lindo y querido…¿Verdad que sí?

Si entre tus planes es viajar a México te damos algunas recomendaciones para que tu estancia sea inolvidable.

Tarifas económicas

A principios de junio es el momento perfecto para comprar tu boleto a México, pero eso sí, que el vuelo sea para octubre o noviembre, como esas fechas son temporada bajas, pagaría la mitad de lo que cuesta normalmente, así te vas a ahorrar un buen billete empezando por ahí. ¡Solo asegúrate de llevar un buen abrigo!

¿Cómo llegó al hotel desde el aeropuerto Benito Juarez?

A pesar de ser un aeropuerto inmenso, no tiene mayor perdedero, todo está muy bien organizado incluso las diferentes opciones que te brindan como medio de transporte. Por eso, si no tienes para pedir un Uber o no cargas con una tarjeta de crédito para comprar un pasaje de taxi en una de las máquinas electrónicas o no te quieres arriesgar viajando en Metro, entonces tu mejor opción es ir en los buses de color rojo que te llevan al centro de la Ciudad sin ningún problema. Sólo debes comprar una tarjeta de transporte en una de las máquinas electrónicas que estará justo en la entrada de dónde se estacionan estos buses. (La mayoría de los mexicanos son muy amables con gusto puedes preguntar)

¿Un hotel o un motel?

Obviamente un hotel de 4 estrellas te va a salir más caro que cualquier motel, pero te soy franca, existen mucho moteles que tienen atención y servicios 10/10 a un súper precio, te recomiendo que escojas uno donde te incluya desayuno americano, ya que por lo general los mexicanos no comen lo tradicional que estamos nosotros acostumbrados y para evitar que te caiga mal, mejor evitar. La mejor guía la encuentras en booking.com.

¿Dónde contrato los tours?

Justamente en el Centro Histórico encontrarás la parada de todas las agencias de tours, por lo general, la mayoría escoge ir en el bus de dos pisos con techo abierto para apreciar toda la vista y tomar fotos espectaculares, sin embargo, es uno de los más costosos y si llueve que es lo más probable para esas fechas que mencionamos arriba no será para nada divertido y habrás gastado de más. Toma con calma los tours que quieras hacer y asegúrate de no comprar demás en las joyerías o lugares de souvenirs que llevan los guías, son expertos en persuadirte.

¿Qué no puedes dejar de hacer en el D,F?

Formar la fila para entrar al Acuario Inbursa, caminar el hermoso Paseo de la Reforma, tomarte una foto con el Ángel de la Independencia atrás, comer una rica torta como las del Chavo del 8, caminar el Bosque de Chapultepec, entrar al Palacio Bellas Artes donde se han presentado los mejores cantantes de México y el mundo, Visitar las Piramides de Teotihuácan, Tratar de visitar el Museo Casa/Estudio de Diego Rivera y Frida Khalo y Xochimilco y si eres católico no puedes dejar de ir a la emblemática Basílica de Guadalupe y pasar a ver el retrato original que se encontró Juan Diego, es impresionante la vibra que se siente allí.

Hagas lo que hagas no te va a alcanzar el tiempo, el D.F es enorme y siempre te deja con ganas de volver. ¡Buen viaje!