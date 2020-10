5 conclusiones del duelo de foros de Biden y Trump

En lugar de abordar su controvertido comentario, Biden profundizó en una letanía de varios minutos de políticas específicas destinadas a ayudar a los negros. En su lista estaban: 1. Triplicar los fondos del Título I para escuelas de bajos ingresos. 2. Ayudar a los compradores de vivienda por primera vez con un crédito de US$ 15.000 para pagos iniciales, de modo que las familias de bajos ingresos puedan comenzar a acumular riqueza. 3. US$ 70.000 millones en nuevos fondos para colegios y universidades históricamente negros. 4. y préstamos respaldados por el gobierno para jóvenes empresarios negros.

You May Also Like