5 claves sobre las “recompensas” rusas para matar estadounidenses y lo qué sabía (o no) Trump del caso | Noticias Univision Política

The New York Times publicó un reporte que señala que Moscú estaba pagando para que militantes vinculados con los talibanes en Afganistán mataran a soldados estadounidenses, de acuerdo con informes de inteligencia estadounidense que señalan un sistema de “recompensas” rusas.

Mientras que Trump asegura que no fue informado del supuesto complot en Afganistán, los reportes de varios medios ( The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y AP) que citan sus propias fuentes de inteligencia, dicen que el presidente sí sabía.