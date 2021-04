5 alimentos que dañan los riñones

Ante este panorama, es preferible que comas sopas, vegetales, pescados o legumbres frescas. Del mismo modo, una investigación de Journal of the American Dietetic Association comprobó que escurrir y enjuagar estos alimentos antes de comerlos, disminuye su contenido en sodio de un 33 a un 80 por ciento.

Estos residuos se convierten en orina que viaja por los uréteres y se almacena en la vejiga. Cuando este proceso no se realiza correctamente, los riñones no filtran suficientes desechos de la sangre y se genera un estado de malestar general; algunos síntomas son presión arterial alta, hinchazón en pies y tobillos, pérdida del apetito, fatiga, falta de aliento, picazón en la piel, calambres y micción frecuente.

