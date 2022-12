$5.2 millones para trabajos en el puente de las Américas

“La estructura del puente está en buenas condiciones, la calzada de hormigón, no tanto, pero esto no representa un peligro a la integridad estructural del puente, pero lo que sí ocurre es que aparecen baches constantemente”, comentó Sabonge, quien agregó que los trabajos que se contratarán servirán para evitar que aparezcan baches y si aparecen, repararlos con un mortero de alta resistencia.

You May Also Like