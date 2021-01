47 nuevas defunciones en la víspera del Año Nuevo deja el COVID-19 en Panamá

Entre tanto en la zona metropolitana, los días viernes 1 sábado 2 y domingo 3 de enero del 2021 , en horario de 9:00 am a 3:00 pm, los centros de salud que estarán realizando pruebas de hisopados son el Policentro de Juan Díaz, Boca la Caja y Parque Lefebvre. El sábado 2 de enero el centro de salud Emiliano Ponce en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

