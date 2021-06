40 años después: VIH-Sida | La Prensa Panamá

Lineth manifestó que un diagnóstico de VIH “no significa que el mundo está acabado” por lo que exhortó a otros como ella a no abandonar a sus familias y a no dejar atrás sus estudios, de forma que se garanticen un mejor futuro.

“Mi mensaje para la población es que valoren y piensen lo que van a hacer antes de cometer un error. Le digo a los jóvenes que abran los ojos y siempre escuchen los consejos de sus padres, y que se cuiden. El VIH no discrimina ni raza ni color ni género. El VIH está en donde está”, dijo al tiempo que pidió a los padres que conversen con sus hijos, que no les den la espalda.

Para el sociólogo José Lasso, el estigma social está vinculado al rechazo de aquello que se percibe como no alineado con los patrones sociales establecidos, discriminando de esta manera a colectivos como el LGBTIQ+. “El estigma no está relacionado con la enfermedad misma sino lo que representa tener ese contagio”, agregó.

El líder de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP), Ricardo Beteta, dijo que la discriminación también se manifiesta cuando se les niegan los servicios de salud fundamentados en su orientación sexual y su identidad de género, algo que, afirma, sucede en algunas clínicas públicas y privadas del país. “Las quejas por malos tratos no cesan. Ahora, hay mayor libertad de denunciar, aunque el sistema de salud estatal mejoró en cuánto al acceso a los medicamentos y a la existencia de ‘clínicas amigables’ que brindan estos servicios sin estigma ni discriminación. Pero, no ha habido mayor variación en el panorama”, denunció.

Corao enfatizó en que si los países no consiguen controlar su epidemia, no se puede hablar de una erradicación del VIH-sida. Para ello, se actualizó la Iniciativa 90-90-90 a 95-95-95, para poder cumplir con la meta de erradicar el VIH-sida para 2030. Si no se cumple con dicha meta, hay un riesgo de que resurja con mayor fuerza. La iniciativa tiene un enfoque que abarca las desigualdades y pone a las personas en el centro, con un énfasis en los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, lo que Corao considera el camino adecuado para erradicar el virus.

You May Also Like