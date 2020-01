4 entrenamientos para ponerte en forma este verano

Stand-Up Paddle (SUP): Esta actividad que se ha convertido en tendencia, consiste en remar sobre una tabla y puede ser practicada por todos sin distinción de edad. Como ejercicio estimula la resistencia muscular y capacidad aeróbica. En playas dentro y fuera de la ciudad puedes hacer SUP también como una forma de recreación en contacto con la naturaleza. Asegúrate de llevar un reloj resistente al agua como el GN-1000 de G-SHOCK, que además te brinde funciones de orientación como gráfico de olas, brújula y termómetro para una experiencia más completa y segura.

