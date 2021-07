4 de julio: ¿Cómo ver los fuegos artificiales de Macy’s?

El espectacular show de fuegos artificiales del 4 de julio 2021 de Macy’s de se transmite en vivo el domingo 4 de julio a partir de las 8:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. ET/PT en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo del programa del 4 de julio de Macy’s en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 otros canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí mismo:

Prueba gratis FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el programa del 4 de julio de 2021 Macy’s en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast , Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede verlo en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) su conclusión, incluso si no los registra.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”,”Elección”,”Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si mira en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Firestick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, puede ver el programa del 4 de julio de 2021 Macy’s en vivo en la aplicación AT&T TV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick , Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 40 canales de televisión más a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con NBC, y puede obtener su primer mes por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el programa del 4 de julio de 2021 Macy’s en vivo en la aplicación Sling TV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu con Live TV , que puedes probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratuita de Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con TV en vivo, puede ver el programa del 4 de julio de 2021 Macy’s en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca bajo demanda (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Macy’s Iconic NYC July 4 Fireworks Show Returns in Full Force This Summer | News 4 NowMacy’s iconic Independence Day fireworks show will return to New York City in full force this summer after the COVID-19 pandemic relegated last year’s bash to smaller displays in each of the five boroughs over the course of a week, organizers announced Thursday. America’s biggest July 4 celebration is set to highlight the hero within,…2021-06-10T19:29:44Z