$38,439 millones de deuda pública al mes de febrero

El saldo de la deuda del sector público no financiero se redujo en febrero en $468.3 millones respecto al registrado al cierre de enero de este año, para totalizar $38,439.6 millones. En la comparación con febrero de 2020, no obstante, se refleja un aumento de $8,607 millones, según consta en un reporte de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

You May Also Like