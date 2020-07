38 defunciones por COVID-19 en las últimas horas en Panamá

Recuerden que el toque de queda sigue vigente para las provincias de Panamá y Panamá Oeste, los días lunes a jueves desde las 7:00 pm, hasta las 5:00 a.m. y los días viernes desde las 7:00 pm. hasta el lunes a las 5:00 a.m., a partir del 17 de julio de 2020, Decreto Ejecutivo 869 del día de hoy.

