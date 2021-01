$34 millones para elevar capacidad hospitalaria

“Cuando empezó la pandemia, el sistema no estaba bien y si no se hace esto [ampliar capacidad hospitalaria] hubiésemos tenido que decir quién vive y quién no vive”, concluyó.

Para aquellos días, las autoridades sanitarias habían pensado también adecuar los centros de convenciones Amador, en Ancón, y Atlapa, en San Francisco, pero finalmente ambos fueron descartados. El primero porque no se llegó a un consenso sobre su uso, ya que era una obra que aún no se ha entregado al Estado y, en el caso de Atlapa, porque solo acondicionar toda la infraestructura eléctrica representaba una inversión de $2.2 millones, por lo que sería muy costoso el proyecto. Al menos esas fueron las explicaciones del Minsa en aquel momento.

